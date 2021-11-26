Гройсман: МВФ змусив владу виконувати обіцянки українцям

Володимир Гройсман. Фото: колаж "Сьогодні"
Ключовий кредитор України – Міжнародний валютний фонд зараз змушує владу робити те, що вона обіцяла українцям протягом останніх двох років – від питань енергетики до порятунку від COVID-19.
Про це в ефірі Україна 24 сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.
"Я подивився на Меморандум із МВФ, і виглядає все дивно. Усе, що влада пообіцяла людям і не зробила, в певній частині сам Міжнародний валютний фонд вимагає виконати. Тобто тільки під тиском МВФ побачили, що треба розв'язувати проблеми з субсидіями, боргами. Хоча на кожному ефірі ми про це говоримо", – зазначив він.
За словами Гройсмана, навіть щеплення від коронавірусу є пунктом Меморандуму співпраці з МВФ.
"Вже МВФ змушує захистити громадян. Це принизливо для влади! Ось вам реальність життя! Влітку Україна, як всі країни, отримала майже 3 млрд дол., як подарунок від МВФ для подолання наслідків КОВІДу. Гроші мали витратити на підтримку людей, підтримку підприємців і медицини. Хтось ці гроші отримав?… При такому рівні підготовки влади і бардаку управління – владу треба переобирати і приводити людей з досвідом і компетенцією", – сказав політик.
Останні заяви Гройсмана
- Володимир Гройсман прокоментував нову ініціативу президента Володимира Зеленського видавати тисячу гривень за щеплення від ковіду. Політик заявив, що два місяці тому вже радив владі платити тисячу за вакцинацію. А тепер він вимагає переглянути військовий бюджет та впевнений, що на це можна знайти кошти, як знайшли на "Вовкину тисячу".
- Також Гройсман попередив про велику проблему для України через мігрантів. Він зазначив, що загроза вторгнення до України з боку Білорусі залишається великою.
- Крім того, Гройсман вимагає від влади об'єктивного розслідування справи "вагнерівців".
- А тим часом українці назвали Гройсмана найкращим прем'єр-міністром України.