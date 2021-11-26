Гройсман: МВФ заставил власти выполнять обещания украинцам

Владимир Гройсман. Фото: коллаж "Сегодня"
Ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд сейчас заставляет власти делать то, что они обещали украинцам в течение последних двух лет – от вопросов энергетики до спасения от COVID-19
Об этом в эфире Украина 24 сказал лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.
"Я посмотрел на Меморандум с МВФ и выглядит все странно. Все, что власти пообещали людям и не сделали, в определенной части сам Международный валютный фонд требует выполнить. То есть только под давлением МВФ увидели, что надо решать проблемы с субсидиями, долгами. Хотя на каждом эфире мы об этом говорим", – отметил он.
По словам Гройсмана, даже прививка от коронавируса является пунктом Меморандума сотрудничества с МВФ.
"Уже МВФ заставляет защитить граждан. Это унизительно для властей! Вот вам действительность жизни! Летом Украина, как все страны, получила почти 3 млрд долл., как подарок от МВФ для преодоления последствий КОВИДа. Деньги должны были потратить на поддержку людей, поддержку предпринимателей и медицины. Кто эти деньги получил?... При таком уровне подготовки властей и бардака управления – власти нужно переизбирать и приводить людей с опытом и компетенцией", – сказал политик.
Последние заявления Гройсмана
- Владимир Гройсман прокомментировал новую инициативу президента Владимира Зеленского выдавать тысячу гривен за прививки от ковида. Политик заявил, что два месяца назад уже советовал властям платить по тысяче за вакцинацию. А теперь он требует пересмотреть военный бюджет и уверен, что на это можно найти средства, как нашли на "Вовкину тысячу".
- Также Гройсман предупредил о большой проблеме для Украины из-за мигрантов. Он отметил, что угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси остается большой.
- Кроме того, Гройсман требует от власти объективного расследования дела "вагнеровцев".
- А тем временем украинцы назвали Гройсмана лучшим премьер-министром Украины.