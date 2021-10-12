Голодування триває – Саакашвілі відмовився від солодкого

Знаменитий в'язень відмовився від меду / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який знаходиться в СІЗО Руставі, відмовився їсти мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістам начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.

Без солодкого

Про те, що Саакашвілі відмовився від солодких ласощів, заявила член "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзе.

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" Міхеїл Саакашвілі повернув адміністрації чотири 50-міліграмових банок з медом з п'яти. Він попросив мене передати всім зацікавленим особам, що вже використовував одну баночку з медом, а інші чотири передав адміністрації, підписавши відповідний акт. Брехня не пройде. Чотири з п'яти банок були повернуті ", – заявила Ека Херхеулідзе після зустрічі зі своїм лідером у в'язниці, повідомляє місцеве агентство "Грузія онлайн".

За словами Херхеулідзе, повернення меду стало реакцією Саакашвілі на те, що влада заявила про завершення його голодування.

Другий тиждень голодування