Голодовка продолжается – Саакашвили отказался от сладкого

Знаменитый узник отказался от меда / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Содержащийся в СИЗО Рустави третий президент Грузии Михеил Саакашвили отказался есть мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.

Без сладкого

О том, что Саакашвили отказался от сладкого лакомства, заявила член "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе.

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"Михеил Саакашвили вернул администрации четыре 50-миллиграммовых банок с медом из пяти. Он попросил меня передать всем заинтересованным лицам, что уже использовал одну баночку с медом, а остальные четыре передал администрации, подписав соответствующий акт. Ложь не пройдет. Четыре из пяти банок были возвращены", — заявила Эка Херхеулидзе после встречи со своим лидером в руставской тюрьме, сообщае местное агентство "Грузия онлайн".

По словам Херхеулидзе, возвращение меда стало реакцией Саакашвили на то, что власти заявили о завершении его голодовки.

Вторая неделя голодовки