Голодовка продолжается – Саакашвили отказался от сладкого

Знаменитый узник отказался от меда / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Содержащийся в СИЗО Рустави третий президент Грузии Михеил Саакашвили отказался есть мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
Без сладкого
О том, что Саакашвили отказался от сладкого лакомства, заявила член "Единого национального движения" Эка Херхеулидзе.
"Михеил Саакашвили вернул администрации четыре 50-миллиграммовых банок с медом из пяти. Он попросил меня передать всем заинтересованным лицам, что уже использовал одну баночку с медом, а остальные четыре передал администрации, подписав соответствующий акт. Ложь не пройдет. Четыре из пяти банок были возвращены", — заявила Эка Херхеулидзе после встречи со своим лидером в руставской тюрьме, сообщае местное агентство "Грузия онлайн".
По словам Херхеулидзе, возвращение меда стало реакцией Саакашвили на то, что власти заявили о завершении его голодовки.
Вторая неделя голодовки
- Ранее член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георги Барамидзе рассказал сайту "Сегодня", что Саакашвили продолжает голодовку на одной воде и похудел уже на 12 килограммов.
- Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. Отказался даже от меда с соком. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь под названием талассемия.