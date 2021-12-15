Будуть безпрецедентні заходи: у ЄС налякали Росію через Україну

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Фото: колаж "Сьогодні"
Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії, а також прийняти безпрецедентні заходи із серйозними наслідками для РФ.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.
"Європейський Союз готовий вжити безпрецедентних заходів проти Росії, якщо він продовжить агресію щодо України", – сказала вона.
За словами голови Єврокомісії, Росія нині обирає "агресивний підхід стосовно своїх сусідів".
Вона нагадала, що ЄС та країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".
Водночас, фон дер Ляйєн закликала Росію обрати шлях деескалації та виконувати міжнародні зобов'язання.
Вона також знову запевнила Україну в непохитній підтримці з боку ЄС.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Видання The Washington Post і Bild практично одночасно опублікували "карти вторгнення" російської армії в Україну. Як зазначають ЗМІ, Росія планує розпочати наступ на початку 2022 року, "але Путін ще рішення не ухвалив".
- Крім того, у Пентагоні заявили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. У Міністерстві оборони США провели зустріч, присвячену ситуації навколо України.
- Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як зірвати напад РФ на Україну. Він наголосив, що нинішня історія з ескалацією схожа на весняну, але ніхто точно не знає, що в головах "російських вождів".