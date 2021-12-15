Будут беспрецедентные меры: в ЕС припугнули Россию из-за Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: коллаж "Сегодня"
Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.
"Европейский Союз готов принять беспрецедентные меры против России, если он продолжит агрессию по отношению к Украине", – сказала она.
По словам главы Еврокомиссии, Россия в настоящее время выбирает "агрессивный подход в отношении своих соседей".
Она напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".
Вместе с тем, фон дер Ляйен призвала Россию выбрать путь деэскалации и выполнять международные обязательства.
Она также вновь заверила Украину в "непоколебимой поддержке" со стороны ЕС.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Издания The Washington Post и Bild практически одновременно опубликовали "карты вторжения" российской армии в Украину. Как отмечают СМИ, Россия планирует начать наступление в начале 2022 года, "но Путин еще решения не принял".
- Кроме того, в Пентагоне заявили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. В Министерстве обороны США провели встречу, которая была посвящена ситуации вокруг Украины.
- Министр обороны Алексей Резников объяснил, как сорвать нападение РФ на Украину. Он подчеркнул, что нынешняя история с эскалацией похожа на весеннюю, но никто точно не знает, что в головах у "российских вождей".