"Це погано скінчиться": Разумков пригрозив Арахамії за депутатський мандат

Арахамія (зліва) і Разумков продовжують сваритися. Колаж "Сьогодні"
Народний депутат Дмитро Разумков, який приїхав до Чернігова на прощання з Поляковим, попередив "слуг народу", що спроба забрати у нього депутатський мандат погано може для них скінчиться. Так він прокоментував слова глави фракції "СН" Давида Арахамія про те, що фракція ще подивиться на роботу Разумкова і вирішить, чи забирати у нього депутатський мандат.
За словами колишнього спікера Ради, "слуги" стали занадто багато на себе брати.
"У колег свої правила і закони, вони їх і пишуть, і просто вигадують. Позиція Арахамія мені незрозуміла, хай би він її пояснив. Іноді мені здається, що наші колеги починають на себе брати не тільки функції суду, а й інших органів – ЦВК , і законодавства України, яке вони трактують як їм завгодно. Це точно неправильний підхід, і це погано закінчиться", – сказав Разумков.
Нагадаємо, днями Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. За його словами, зараз в парламенті може відбутися що завгодно, в тому числі і порушення закону.
А 8 жовтня на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися про депутатський мандат. Щоб отримати відповідь, Дмитру Разумкова довелося кілька разів задати питання про своє депутатське майбутнє.
Відставка Разумкова
- 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був сьогодні призначений Руслан Стефанчук.
- Сам політик виступив з полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, із чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям 2019 року, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.
- Після відставки Разумков натякнув журналістам, що може балотуватися в президенти, а також заявив, що створюватиме нову команду.
- Журналісти "Сьогодні" також розбиралися, хто готовий забрати Разумкова в свою політсилу.