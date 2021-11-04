"Це неправильна поведінка": "Слуги" готуються вигнати ще одного депутата

Схоже, дні Дмитрука в "СН" добігають кінця. Колаж "Сьогодні"

"Слуги народу" наступного тижня обговорять питання виключення народного депутата Артема Дмитрука із фракції. Втім, підтвердилася те, про що ми зовсім недавно писали.

Про це розповів голова фракції "СН" Давид Арахамія. PavlovskyNEWS.

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На запитання журналістів, чи виключатимуть Дмитрука з фракції, він відповів: "Думаю, визначатимемося наступного тижня. Обговорюватимемо".

Він не зміг чітко відповісти на уточнююче питання, чи є підстави виключити нардепа з фракції, але сказав, що з Дмитруком ще не розмовляв про це.

"Я вважаю, що він виляє від фракції. Є люди, які йдуть проти та кажуть: "Я вже не з фракцією". А є люди, що виляють. Він виляє. Ті кольори, які він використовує у своїй медійній кампанії в Одесі, точно не зелені. Фракція – це політична сила. Якщо люди бачать, що це не представник політсили, тоді треба знайти сміливість, прийти до колег та сказати: "Я вирішив іти у своє окреме плавання". А просто брати та одягати зелену футболку, але робити все навпаки – це неправильно", – озвучив особисту позицію Арахамія.

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Хто такий Артем Дмитрук і чим "відзначився"