"Это неправильное поведение": "Слуги" готовятся выгнать еще одного депутата

Похоже, дни Дмитрука в "СН" сочтены. Коллаж "Сегодня"
"Слуги народа" на следующей неделе обсудят вопрос исключения народного депутата Артема Дмитрука из фракции. Впрочем, подтвердилась то, о чем мы совсем недавно писали.
Об этом рассказал глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает PavlovskyNEWS.
На вопрос журналистов, будут ли Дмитрука исключать из фракции, он ответил: "Думаю, будем определяться на следующей неделе. Будем обсуждать".
Он не смог четко ответить на уточняющий вопрос, есть ли основания исключить нардепа из фракции, но сказал, что с Дмитруком еще об этом не разговаривал.
"Я считаю, что он виляет от фракции. Есть люди, которые идут против и говорят: "Я уже не с фракцией". А есть люди, которые виляют. Он – виляет. Те цвета, которые он использует в своей медийной кампании в Одессе, точно не зеленого цвета. Фракция – это политическая сила. Если люди видят, что это не представитель политсилы, тогда надо найти смелось, прийти к коллегам и сказать: "Я решил идти в свое отдельное плавание". А просто брать и одевать зеленую футболку, но делать все наоборот – это неправильно", – озвучил личную позицию Арахамия.
Кто такой Артем Дмитрук и чем "отличился"
- В 2019 году вместе со "Слугой народа" он попал в Верховную Раду и стал народным депутатом. Также он известный спортсмен: мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, серебряный призер Кубка мира по кросслифтингу в 2018 году, призер чемпионата мира по пауэрлифтингу, многократный чемпион и рекордсмен Украины. Многократный чемпион и призер турниров по самбо, рукопашному бою и панкратиону. Чемпион Украины по кроссфиту.
- В политике он тоже успел отличиться, особенно в последнее время. На днях Дмитрук назвал покойного художника Ройтбурда педофилом и наркоманом, за что поплатился прозвищем "дерьмо".
- Также депутат удивил всех во время общения с телеведущей. Оказывается, он даже не в курсе об отставке одного известного министра, хотя именно "слуги" собираются уволить Абрамовского.
- А накануне Дмитрук сделал серьезное заявление – признался в темниках и визитах на Банковую.