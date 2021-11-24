ЄС розробив новий пакет санкцій проти Білорусі – які компанії будуть під забороною

Світлана Тихановська виступила в Європарламенті на підтримку нових санкцій/Колаж "Сьогодні"

Європейський Союз розробив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Очікується, що до кінця листопада цей пакет буде ухвалено.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

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Що буде під забороною

"Економічно болючим для Білорусі може виявитися те, що до списку включені такі великі компанії, як виробник добрив "Гродно Азот", який Олександр Лукашенко назвав "стратегічним" на думку ЄС і забезпечує значні валютні надходження для режиму, а також нафтохімічна компанія "Білоруснафта", – йдеться у матеріалі.

Також до списку компаній, з якими буде заборонено вести бізнес, потрапить державна авіакомпанія "Бєлавіа" та туристична компанія "Оскартур", які брали участь у доставці громадян східних країн до кордонів ЄС.

Окремі санкції запроваджуються проти низки білоруських чиновників за участь у перевезенні мігрантів, порушення прав людини та підтримку режиму Лукашенка.

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Крім того, ЄС запровадить санкції проти сирійської чартерної авіакомпанії Cham Airlines та турецького постачальника паспортно-візових послуг VIP Grub, які були помічені у перевезенні нелегалів.

Ситуація на кордоні