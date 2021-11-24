ЕС разработал новый пакет санкций против Беларуси – какие компании будут под запретом

Светлана Тихановская выступила в Европарламенте в поддержку новых санкций/Коллаж "Сегодня"
Европейский Союз разработал пятый пакет санкций против Беларуси. Ожидается, что к концу ноября этот пакет будет принят.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
Что будет под запретом
"Экономически болезненным для Беларуси может оказаться то, что в список включены такие крупные компании, как производитель удобрений "Гродно Азот", который Александр Лукашенко назвал "стратегическим" по мнению ЕС и который обеспечивает значительные валютные поступления для режима, а также нефтехимическая компания "Белоруснефть", – говорится в материале.
Также в список компаний, с которыми будет запрещено вести бизнес, попадет государственная авиакомпания "Белавиа" и туристическая компания "Оскартур", которые участвовали в доставке граждан восточных стран к границам ЕС.
Отдельные санкции вводятся против ряда белорусских чиновников за участие в перевозке мигрантов, нарушение прав человека и поддержку режима Лукашенко.
Кроме того, ЕС введет санкции против сирийской чартерной авиакомпании Cham Airlines и турецкого поставщика паспортно-визовых услуг VIP Grub, которые были замечены в перевозке нелегалов.
Ситуация на границе
- 24 ноября на границе с Беларусью польские военные вынуждены были открыть огонь, когда мигранты пытались перебраться через границу.
- В Сети появилось видео ночного штурма, когда агрессивно настроенные нелегалы атаковали представителей польских служб на участке в Мельнике, бросая камни, ветки деревьев и откуда-то взявшиеся у них светошумовые гранаты.
- В Украине с целью недопущения миграционного кризиса на границе с Беларусью началась совместная специальная пограничная операция "Полесье".
- Лукашенко же продолжает сыпать угрозами. Самопровозглашенный президент Беларуси предупредил политиков Польши о последствиях их угроз о закрытии границ.