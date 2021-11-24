Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Інтер - Шахтар: онлайн Інтер - Шахтар: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Влада Події

Авіація, безпілотники та патруль: Україна посилила охорону кордону через мігрантів Лукашенка

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 листопада, 08:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У рамках посилення охорони кордону з Білоруссю розпочалася спеціальна прикордонна операція
Україна готова зустріти мігрантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна готова зустріти мігрантів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з метою недопущення міграційної кризи на кордоні з Білоруссю розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Вона координується Державною прикордонною службою та проводиться разом із силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Реклама

Як зазначив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко, на сьогоднішній день на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків мігрантів в Україну.

"Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася", – зазначив він.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Реклама

Зазначається, що головне завдання операції – не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону. Крім того, для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією створено спеціальні штаби.

Як посилили охорону кордону?

Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп мігрантів.

В охороні кордону активно застосовуватимуться для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

Реклама

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Окрім цього, передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону. У межах контрольованих прикордонних районів виставлятимуться контрольні пости на автомобільних дорогах та проходитиме патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, а також проводитимуться перевірки автобусних і залізничних станцій і здійснюватимуться превентивні заходи в населених пунктах прикордоння.

Міграційна криза

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Звільнити Єрмака чи... Що чекає на Зеленського через 10 днів після ультиматуму Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко 5 млн на подарунок, нове хобі Тищенка та літаки ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатів у деклараціях Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 листопада 1991. У селі Новий Кропивник у Львівській області встановлено камінний хрест у зв’язку з ліквідацією колгоспу...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.86

Російський рубль (₽)

0.3578

Євро (€)

30.24

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

104 044

захворіло за тиждень в Україні

-22%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти