Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

Євросоюз вдарив санкціями щодо спільників мігрантів: кому "потрапить"

Наталія Магдик Наталія Магдик
23 листопада, 21:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Європа проти незаконного перевезення людей
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Євросоюз запровадить санкції проти будь-яких фізичних осіб та організацій, які сприяють перевезенню мігрантів із близькосхідних країн до кордонів ЄС. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Інтерфакс – Україна .

"Ми готові запроваджувати санкції проти всіх тих, хто бере участь у цьому перевезенні людей: авіакомпанії, аеропорти, турагенти, проти всіх", – сказала вона.

За її словами, ЄС раніше модифікував санкційний режим проти Білорусі, уможлививши введення обмежень у відповідь на міграційну кризу. При цьому про конкретні нові заходи Брюссель поки не оголошував.

Реклама

"Європейська сторона має намір домогтися прискорення процесу повернення на батьківщину нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через територію Білорусі", – сказала вона.

Україна добудовує свою "Стіну"

Глава МВС Денис Монастирський попросив Верховну Раду закласти до держбюджету наступного року 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Білоруссю та Росією. За його словами, за ці кошти буде облаштовано ділянку довжиною 1505 км вздовж кордону з Росією та 184 км – вздовж кордону з Білоруссю.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Звільнити Єрмака чи... Що чекає на Зеленського через 10 днів після ультиматуму Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко 5 млн на подарунок, нове хобі Тищенка та літаки ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатів у деклараціях Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 листопада 1991. До чинних грошових норм витрат на харчування чорнобильців додаватиметься від 1 карбованця 12 копійок до 2 карбованців 76 копійок залежно від віку…

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Російський рубль (₽)

0.3564

Євро (€)

30.06

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

108 387

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти