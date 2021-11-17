"ЄС імпотентний і млявий": Гордон жорстко розкритикував Європу через мігрантів

Гордон висловив думку про мігрантів. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон вважає неадекватною реакцію Європи на міграційний терор, який Росія влаштувала за допомогою Білорусі

Про це він сказав у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24.

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За його словами, це все не просто так, а спецоперація Кремля.

"У рамках гібридної війни Росія провадить свою політику. Спочатку Росія засунула європейцям купу мігрантів – французам, німцям, італійцям. Це все спецоперація. А тут (на кордоні з Польщею) вже ніхто не ховається – до Мінська летять літаки з біженцями. Скупчуються на кордоні під охороною білоруських спецслужб і женуться у бік Польщі. Це шантаж та знущання. Євросоюз млявий та нерішучий, імпотентний", – сказав Гордон.

Міграційна криза