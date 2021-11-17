"ЄС імпотентний і млявий": Гордон жорстко розкритикував Європу через мігрантів

Гордон висловив думку про мігрантів. Колаж "Сьогодні"
Журналіст Дмитро Гордон вважає неадекватною реакцію Європи на міграційний терор, який Росія влаштувала за допомогою Білорусі
Про це він сказав у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24.
За його словами, це все не просто так, а спецоперація Кремля.
"У рамках гібридної війни Росія провадить свою політику. Спочатку Росія засунула європейцям купу мігрантів – французам, німцям, італійцям. Це все спецоперація. А тут (на кордоні з Польщею) вже ніхто не ховається – до Мінська летять літаки з біженцями. Скупчуються на кордоні під охороною білоруських спецслужб і женуться у бік Польщі. Це шантаж та знущання. Євросоюз млявий та нерішучий, імпотентний", – сказав Гордон.
Міграційна криза
- На польсько-білоруському кордоні вже котрий день триває протистояння з мігрантами. До того ж нелегалів активно підтримують і білоруські військові. За останніми повідомленнями, у сутичці з мігрантами постраждали 12 польських бійців.
- При цьому самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко у всьому звинувачує європейців і навіть стверджує, що Польща підтягнула 20 тис. солдатів з авіацією та бронетехнікою.
- А ось надзвичайний та повноважний посол України Юрій Костенко розкритикував НАТО та ЄС через мігрантів. На його думку, зараз Захід традиційно виявляє свою ліберальну позицію.