"ЕС импотентный и вялый": Гордон жестко раскритиковал Европу из-за мигрантов

Гордон высказал мнение о мигрантах. Коллаж "Сегодня"
Журналист Дмитрий Гордон считает неадекватной реакцию Европы на миграционный террор, который Россия устроила с помощью Беларуси.
Об этом он сказал в программе "Время Голованова" в эфире Украина 24.
По его словам, это все не просто так, а спецоперация Кремля.
"В рамках гибридной войны Россия проводит свою политику. Сначала Россия засунула европейцам кучу мигрантов – французам, немцам, итальянцам. Это все спецоперация. А тут (на границе с Польшей) уже никто не таится – в Минск летят самолеты с беженцами. Скапливаются на границе под охраной белорусских спецслужб и гонятся в сторону Польши. Это шантаж и издевательство. Евросоюз вялый и нерешительный, импотентный", – сказал Гордон.
Миграционный кризис
- На польско-белорусской границе уже который день продолжается противостояние с мигрантами. Причем нелегалов активно поддерживают и белорусские военные. По последним сообщениям, в стычке с мигрантами пострадали 12 польских бойцов.
- При этом самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко во всем обвиняет европейцев и даже утверждает, что Польша подтянула 20 тыс. солдат с авиацией и бронетехникой.
- А вот Чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Костенко раскритиковал НАТО и ЕС из-за мигрантов. По его мнению, сейчас Запад традиционно проявляет свою либеральную ожидающую позицию.