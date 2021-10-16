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Йому потрібно в лікарню. Ясько заявила про дуже поганий стан Саакашвілі

Сергій Мартинець
16 жовтня, 17:41
Кохана політика також вказала на дивний момент з лікарями, яких грузинська влада відрядила до в'язня

Ясько хоче, щоб Саакашвілі ліг в лікарню. Колаж "Сьогодні"

Стан здоров'я українсько-грузинського політика Міхеїла Саакашвілі дуже поганий – йому терміново потрібна госпіталізація.

Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 його кохана нардеп Єлизавета Ясько.

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За її словами, з початку наступного тижня лікарі всерйоз візьмуться за Саакашвілі.

"Фізичний стан, звичайно, у нього дуже поганий, тому що людина голодує третій тиждень, відмовляється припинити голодування ... Якщо стан його здоров'я в найближчі дні буде критичним – йому потрібна буде госпіталізація. Я вважаю, що вона йому вже потрібна, стан його здоров'я слабкий. Грузинська влада створила колегію лікарів, які аналізують його аналізи і стан здоров'я станом на два тижні тому, що трохи дивно. Але з понеділка, я думаю, вони будуть його відвідувати системно і дуже важливо, щоб вони наполягали на його госпіталізації", – сказала Ясько.

Вона зазначила, що тема повернення Саакашвілі в Україну все ще актуальна.

"Але зараз багато що залежить від грузинської влади, яка спочатку заявила, що не збирається цього робити (відпускати політика у Київ). Але МЗС України активно займається цим питанням, консул постійно відвідує Міхеїла, тому що він громадянин України і має бути в Україні", – сказала нардеп.

Як ми вже писали, Саакашвілі погодився на три вимоги лікарів – з наступного тижня він почне лікуватися.

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Саакашвілі в грузинському ув'язненні

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
  • Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.
  • Політик оголосив про голодування і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за гратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.

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