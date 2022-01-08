Ембарго США – у Білому домі готують нові санкції проти Росії

Питання санкцій поки що відкрито / Колаж "Сьогодні"

В очікуванні нових контактів представників Білого дому із Кремлем адміністрація Джозефа Байдена не зупиняє процес розробки нових санкцій проти Росії на випадок нападу на Україну. Офіційно деталі про санкційний пакет не оприлюднюються, проте поступово про них стає відомо.

Про нові розробки написала кореспондент Bloomberg Дженніфер Джейкобс на своєму Twitter-акаунті.

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Що відомо

"Офіційний представник Байдена на прес-конференції не заперечував, що санкції, що обговорюються, включають відключення найбільших російських фінансових установ і ембарго на оборонні технології американського виробництва. За словами помічника, найконструктивніші переговори проходять за зачиненими дверима", – повідомила Джейкобс.

Нагадаємо, раніше голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявляв, що у Вашингтоні вважають дуже ймовірним вторгнення Росії в Україну, якщо проваляться переговори щодо ультиматуму Кремля про розширення НАТО. У Білому домі розуміють, що зупинити Кремль можуть лише жорсткі санкції.

Питання санкцій