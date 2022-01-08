Эмбарго США – в Белом доме готовят новые санкции против России

Вопрос санкций пока открыт / Коллаж "Сегодня"
В ожидании новых контактов представителей Белого дома с Кремлем администрация Джозефа Байдена не останавливает процесс разработки новых санкций против России на случай нападения на Украину. Официально детали о санкционном пакете не обнародуются, однако постепенно о них становится известно.
О новых разработках написала корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс на своей Twitter-аккаунте.
Что известно
"Официальный представитель Байдена на пресс-конференции не отрицал, что обсуждаемые санкции включают отключение крупнейших российских финансовых учреждений и эмбарго на оборонные технологии американского производства. По словам помощника, самые конструктивные переговоры проходят за закрытыми дверями", – сообщила Джейкобс.
Напомним, ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявлял, что в Вашингтоне считают очень вероятным вторжение России в Украину, если провалятся переговоры по ультиматуму Кремля о расширении НАТО. В Белом доме понимают, что остановить Кремль могут только жесткие санкции.
Вопрос санкций
- Американские дипломаты, сотрудники сферы национальной безопасности и эксперты по России призвали Байдена обнародовать санкции против РФ.
- В конце 2021 года вице-президент США Камала Харрис пригрозила России серьезными санкциями в случае вторжения войск страны-агрессора в Украину.
- Агентство Reuters сообщало, что Штаты рассматривают введение жесткого экспортного контроля, который может ограничить РФ в поставках промышленных и потребительских технологий. Россию планируют ограничить в импорте мобильных телефонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.
- Представитель властей председательствующей нынче в ЕС Франции 7 января заявил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину должен рассматриваться вопрос остановки газопровода "Северный поток-2".