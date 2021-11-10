Депутатам платять за голосування: Дмитрук розкрив усю "кухню" "Слуги народу"

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Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук розповів у програмі "Хард з Влащенком" в ефірі " Україна 24 Про те, що за голосування депутатам платять гроші, але йому чомусь не пропонували.
Відповідаючи на запитання ведучої про те, чи є ідеологія у партії, а також доплати за голосування, він сказав, що чув про це в кулуарах.
"Ідеології немає, гроші в конвертах є, думаю так. Я чув так само, як і ви, але мене немає в тому вузькому колі спілкування партії Офісу президента, яка у них існує", – сказав він.
Говорячи про те, чи пропонували йому гроші за голосування, він відповів негативно.
"Може хтось говорив у кулуарах, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, щоб мені казали, що ось тобі конверт, Артеме, ось тримай, ось тобі 10 тисяч доларів за голосування", – відповів він.
Також він розповів, що чув, що "слуги народу" одержують зарплату в конвертах і не за голосування.
Дмитрук також розповів, що він не отримує зарплату в конверті тому, що не входить до вузького кола спілкування "слуг народу", і доплату, на його думку, одержують не всі.
Відповідаючи на запитання щодо фінансів партії, він зазначив, що все це на рівні чуток і, якби була конкретна пропозиція, він би про це розповів в ефірі.
Купівля голосів у Раді
- 20 вересня тоді ще голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити інформацію, що нібито за його відставку збирають голоси у парламенті та пропонують за це депутатам по 100 тисяч доларів.
- 31 жовтня народний депутат Ганна Скороход підтвердила гучну заяву нардепа Антона Полякова про роздачі депутатам від "Слуги народу" зарплати у конвертах . За її словами, є аудіозаписи, що підтверджують цю інформацію.
- 8 жовтня стало відомо про те, що за три дні до смерті народний депутат Антон Поляков заявив, що "слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто у туалеті Верховної Ради.