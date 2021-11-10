Депутатам платять за голосування: Дмитрук розкрив усю "кухню" "Слуги народу"

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Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук розповів у програмі "Хард з Влащенком" в ефірі " Україна 24 Про те, що за голосування депутатам платять гроші, але йому чомусь не пропонували.

Відповідаючи на запитання ведучої про те, чи є ідеологія у партії, а також доплати за голосування, він сказав, що чув про це в кулуарах.

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"Ідеології немає, гроші в конвертах є, думаю так. Я чув так само, як і ви, але мене немає в тому вузькому колі спілкування партії Офісу президента, яка у них існує", – сказав він.

Говорячи про те, чи пропонували йому гроші за голосування, він відповів негативно.

"Може хтось говорив у кулуарах, я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, щоб мені казали, що ось тобі конверт, Артеме, ось тримай, ось тобі 10 тисяч доларів за голосування", – відповів він.

Також він розповів, що чув, що "слуги народу" одержують зарплату в конвертах і не за голосування.

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Дмитрук також розповів, що він не отримує зарплату в конверті тому, що не входить до вузького кола спілкування "слуг народу", і доплату, на його думку, одержують не всі.

Відповідаючи на запитання щодо фінансів партії, він зазначив, що все це на рівні чуток і, якби була конкретна пропозиція, він би про це розповів в ефірі.

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