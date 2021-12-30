Данилов сказав, коли РНБО назве перших олігархів в Україні

РНБО розробила систему моніторингу олігархів / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) 30 грудня серед іншого розглядалося питання визначення прізвищ перших олігархів – тих, хто підпадає під закон про деолегархізацію.

Заява

"Закон про олігархів. Маємо розуміння, що до кінця травня 2022 року він має почати працювати. І якщо далі буде продовжуватися ця ситуація – 20-25 травня ми можемо мати з вами на засіданнях безпеки і оборони перших олігархів, які будуть визначенні через рішення РНБО, згідно з нашого законодавства", – заявив Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу за результатами засідання.

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Закон про олігархів