Данилов сказал, когда СНБО назовет первых олигархов в Украине

СНБО разработала систему мониторинга олигархов / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 30 декабря среди прочего рассматривался вопрос определения фамилий первых олигархов – тех, кто подпадает под закон о деолегархизации.

Заявление

"Закон об олигархах. Есть понимание, что до конца мая 2022 года он должен начать работать. И если дальше будет продолжаться эта ситуация – 20-25 мая мы можем иметь с вами на заседаниях безопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены через решение СНБО согласно нашему законодательству", – заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.

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Закон об олигархах