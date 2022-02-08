Що не так з новим відео ДБР і хто насправді був з Трухіним під час ДТП

ДБР розкрило нові подробиці скандальної аварії / Колаж "Сьогодні"

Аварія за участю народного обранця від фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася майже півроку тому. 23 серпня минулого року в Дарницькому районі Києва на трасі зіткнулися відразу кілька легкових автомобілів. У ДТП серйозно постраждали четверо дорослих та дві дитини.

За попередньою інформацією поліції, автомобіль Audi A8, не дотримуючись безпечної дистанції, в'їхав в інше авто, яке рухалося попереду. Пошкодження також здобула і третя машина. Пізніше стало відомо, що в першій машині був нардеп Трухін. Згодом у цьому зізнався і сам парламентарій .

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Незважаючи на довге розслідування, у цій ситуації, як і раніше, залишається багато невідомих. Наприклад, хто був за кермом іномарки. Офіційних даних немає, але в ГБР відкрили деякі факти. Щоправда, питань без відповіді після цього лишилося не менше.

Чоловік у червоній футболці

У Державному бюро розслідувань, що через місяць після аварії , що зараз, не називають ім'я людини, яка керувала автомобілем. Там стверджують, що на сидінні водія депутатської машини перебував хтось в одязі червоного кольору . Це слідчим вдалося з'ясувати після проведення низки експертиз на основі матеріалів, знятих дорожніми камерами відеоспостереження.

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Щоправда, зйомка зафіксувала пересування тієї ж таки Audi A8 лише від Полтави до центру Борисполя. А сама ДТП сталася на трасі між Борисполем та Києвом. На цій ділянці дороги на момент аварії всі камери були демонтовані через ремонтні роботи. Тому, чи продовжувала людина у червоному вести машину до моменту зіткнення, доказів немає.

Спікер ГБР Ольга Чиканова сказала , Що матеріали справи на даний момент налічують понад п'ять томів і слідчі ще очікують результатів завершальної експертизи.

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"Поки завершено чотири експертизи, остання п'ята ще триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія", – повідомила Чиканова.

Пасажири з Полтави

Джерела сайту "Сегодня" у правоохоронних органах підтвердили , що автомобіль вів чоловік у червоному.

"Чоловік у червоній футболці – з приводу нього Трухін повідомляв, що це його водій", – повідомили у нашому виданні.

Цю людину можна кілька разів помітити на відео з нагрудної камери поліцейського , який одним із перших прибув на місце події Матеріали оприлюднили журналісти-розслідувачі Української правди . На цих кадрах він спілкується з патрульними, разом із медиками допомагає пораненому, підходить до Трухіна та запевняє поліцейського, мовляв, претензій немає.

"Людина в червоному", яка сиділа на кріслі водія Audi A8 / Скріншот "Українська правда"

Раніше, за інформацією ЗМІ , у матеріалах справи, які були у розпорядженні журналістів, як водій фігурувала людина на ім'я Віктор Склема. Він справді дуже схожий на чоловіка у червоному з відео в день ДТП.

Чоловік у червоній футболці – помічник депутата "Слуга Народу" у Полтавській облраді Віктор Склема / Колаж "Сьогодні"

Склема працює помічником голови фракції "Слуга Народу" у Полтавській облраді Фахраддіна Мухтарова який теж міг їхати в автомобілі. Найімовірніше, це він був тим самим пораненим пасажиром, якого Трухін називав "своїм кентом".

Те, що на відео саме Мухтаров, підтверджує і сам Трухін, звертаючись до нього: "Аладініч!". Адже політик має приставку до свого імені "Аладдін-огли". Що означає син Аладдіна чи Аладдіновіч. Але на цьому моменті, можливо, через погану якість звуку редактора вказали співзвучні титри "Павло Володимирович".

"Кент Трухіна" Мухтаров Фахраддін Аладдін-огли постраждав під час ДТП за участю депутата / Колаж "Сьогодні"

Ніби нічого не сталося

Важливо нагадати початкову реакцію керівництва країни та вищих начальників правоохоронних органів. Затягування правоохоронців із відповіддю про те, хто був за кермом авто, пояснює мляву реакцію президента України Володимира Зеленського . Ще у жовтні він не поспішав зі звинуваченнями, а на питання про аварію журналісти отримували відмовки у стилі: "Там усі живі, а це найголовніше".

Як тільки з'явилося відео, яке розкриває багато подробиць аварії, керівництво "Слуги народу" вмить пожвавилося і оголосило про виключення депутата з фракції . Про відповідальності політика перед законом заговорили і в офісі президента.

Є робота для правоохоронців

Поліцейський на відео говорить про свідків, які вказують на те, що водієм авто міг бути Олександр Трухін. Тому точку в цьому питанні має поставити ГБР.

Безвідносно того, чи був Трухін за кермом, є ціла низка інших фактів на відео: депутат намагався втекти з місця події, пропонував хабар у розмірі 150 тисяч "печива та цукерок" і погрожував зателефонувати главі МВС Денису Монастирському . Ймовірно, за подібні порушення політика може очікувати відповідальність згідно із законом.

Адвокат Іван Ліберман ділиться припущеннями, які статті міг порушити нардеп своїми діями.

"Припущення можуть бути на статтю "Спроба дати хабар" – це підпадає під ознаки кримінального правопорушення, якщо таке буде доведено, друге – спроба залишити місце ДТП, якщо вона була за кермом. Тут все залежить від наслідків, якщо вони тяжкі, чи є загиблі в аварії тощо Що стосується статті "Перевищення влади або службових повноважень", тут такого немає в його діях. Він намагався "домовитися" і це включає і можливий корупційний злочин, і можливе кримінальне правопорушення, якщо він був за кермом", – каже юрист.

Він також наголошує, що факти порушень мають встановити спеціальні експертизи. І вже потім правову оцінку дадуть відповідні органи.

Адвокат Іван Ліберман припустив, які статті міг порушити нардеп Трухін / Фото: PNK.TV

Тотальна недовіра до ГБР

Щоправда, українці вже не довіряють нікому. Судячи з коментарів під постом ГБР, не всі побачили у новому відео від Бюро істину. Дехто навіть звинуватив правоохоронців, що вони намагалися "злити" справа Трухіна з огляду на піврічний застій.

Серед записів здебільшого можна прочитати такі репліки: "Кому ви цю хрень впарюєте", "Дармоїди", "Не вірю" та інші.