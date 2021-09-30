"Було завдання і Арахамія його виконав": Разумков про свою можливу відставку

У Разумкова з Арахамії (зліва) навіть відбулася розмова. Колаж "Сьогодні"
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією, і зазначив, що у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
Про це він сказав на брифінгу.
За його словами, підписні листи депутати вже сьогодні зможуть отримати. Водночас він заявив, що у нього немає ідеологічних протиріч з партією і готовий відстоювати свою позицію на фракції.
"У мене дійсно немає конфлікту. Якщо його хочуть створити – це інше питання. Хотілося б зрозуміти всіх суб'єктів цього конфлікту, тому що у мене не було конфліктних ситуацій з фракцією. Думаю, було завдання і Давид Георгійович його виконав. Не знаю від кого (посміхається. – Ред.)", – сказав Разумков.
На питання про те, чому фракція збирається в Трускавці, він відповів: "Тому що там буде зручно збирати підписи".
"З Арахамією була розмова, та претензій не почув. Це нехай вони між собою розберуться: лист (про відставку) прийшов від фракції і підписаний главою фракції. Думаю, може було засідання, але якесь таємне, тому що не всі члени фракції про це знають. Мені багато народних депутатів дзвонили і говорили, що вони за таке рішення не голосували і не приймали рішення, щоб уповноважити голову фракції звертатися за підписними листами", – пояснив глава ВР.
Також Разумков уточнив, що є депутати, які будуть підтримувати його відставку, і які проти цього.
Він підтвердив, що дійсно не запрошений до Трускавця й обіцяє без запрошення туди не їхати.
Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"
- Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".
- Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
- Потім на тій самій програмі за справу взявся перший віцеспікер Ради Стефанчук, який прямо там висунув претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому в проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди антиолігархічний закон.
- Тепер дійшло до того, що Разумкова не запросили на з'їзд у Трускавець. Очікується, що там депутати обговорять і можливе звільнення спікера.
Як ми вже писали, в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.