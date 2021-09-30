"Було завдання і Арахамія його виконав": Разумков про свою можливу відставку

У Разумкова з Арахамії (зліва) навіть відбулася розмова. Колаж "Сьогодні"

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією, і зазначив, що у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".

Про це він сказав на брифінгу.

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За його словами, підписні листи депутати вже сьогодні зможуть отримати. Водночас він заявив, що у нього немає ідеологічних протиріч з партією і готовий відстоювати свою позицію на фракції.

"У мене дійсно немає конфлікту. Якщо його хочуть створити – це інше питання. Хотілося б зрозуміти всіх суб'єктів цього конфлікту, тому що у мене не було конфліктних ситуацій з фракцією. Думаю, було завдання і Давид Георгійович його виконав. Не знаю від кого (посміхається. – Ред.)", – сказав Разумков.

На питання про те, чому фракція збирається в Трускавці, він відповів: "Тому що там буде зручно збирати підписи".

"З Арахамією була розмова, та претензій не почув. Це нехай вони між собою розберуться: лист (про відставку) прийшов від фракції і підписаний главою фракції. Думаю, може було засідання, але якесь таємне, тому що не всі члени фракції про це знають. Мені багато народних депутатів дзвонили і говорили, що вони за таке рішення не голосували і не приймали рішення, щоб уповноважити голову фракції звертатися за підписними листами", – пояснив глава ВР.

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Також Разумков уточнив, що є депутати, які будуть підтримувати його відставку, і які проти цього.

Він підтвердив, що дійсно не запрошений до Трускавця й обіцяє без запрошення туди не їхати.

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій самій програмі за справу взявся перший віцеспікер Ради Стефанчук, який прямо там висунув претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому в проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди антиолігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова не запросили на з'їзд у Трускавець. Очікується, що там депутати обговорять і можливе звільнення спікера.

Як ми вже писали, в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.