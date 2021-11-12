Чи буде новий кордон з РФ та Білоруссю? Гучна заява Монастирського

Монастирський хоче посилити кордон. Колаж "Сьогодні"
Україна наступного року побудує новий кордон з Росією та Білоруссю, щоб у майбутньому не допустити проблем, з якими зараз зіткнулися країни ЄС через міграційний терор Білорусі.
Про це заявив у програмі "Право на владу" міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, в Україні протягом десятиліть була відсутня стратегічна політика щодо державного кордону.
"Я маю на увазі фактичну відсутність нормального кордону між Україною та Росією, та Україною та Республікою Білорусь. Ця міграційна криза – вона для нашої свідомості загострює: а що ж там у нас? Чи є кордон? Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. Це наше спільне завдання, завдання цього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, – наступного року побудувати кордон між Україною та Росією і Україною та Республікою Білорусь. Йдеться про більш ніж тисячу кілометрів державного кордону", – заявив Монастирський.
Міграційна загроза для України
- Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу нашій країні. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
- А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити до України. Данілов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
- Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але варто прийняти превентивні заходи, щоб до цього не дійшло.
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