Чи буде новий кордон з РФ та Білоруссю? Гучна заява Монастирського

Монастирський хоче посилити кордон. Колаж "Сьогодні"

Україна наступного року побудує новий кордон з Росією та Білоруссю, щоб у майбутньому не допустити проблем, з якими зараз зіткнулися країни ЄС через міграційний терор Білорусі.

Про це заявив у програмі "Право на владу" міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За його словами, в Україні протягом десятиліть була відсутня стратегічна політика щодо державного кордону.

"Я маю на увазі фактичну відсутність нормального кордону між Україною та Росією, та Україною та Республікою Білорусь. Ця міграційна криза – вона для нашої свідомості загострює: а що ж там у нас? Чи є кордон? Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. Це наше спільне завдання, завдання цього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, – наступного року побудувати кордон між Україною та Росією і Україною та Республікою Білорусь. Йдеться про більш ніж тисячу кілометрів державного кордону", – заявив Монастирський.

Міграційна загроза для України