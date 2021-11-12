Будет новая граница с РФ и Беларусью? Громкое заявление Монастырского

Монастырский хочет усилить границу. Коллаж "Сегодня"

Украина в следующем году построит новую границу с Россией и Беларусью, чтобы в будущем не допустить проблем, с которыми сейчас столкнулись страны ЕС из-за миграционного террора Беларуси.

Об этом заявил в программе "Право на владу" министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По его словам, в Украине в течение десятилетий отсутствовала стратегическая политика относительно государственной границы.

"Я имею в виду фактическое отсутствие нормальной границы между Украиной и Россией, и Украиной и Республикой Беларусь. Этот миграционный кризис – он для нашего сознания обостряет: а что же у нас там? Есть ли граница? Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет. Это наша общая задача, задача этого правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, – в следующем году построить границу между Украиной и Россией, и Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более чем тысяче километров государственной границы", – заявил Монастырский.

Миграционная угроза для Украины