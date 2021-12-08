Буде ще одна зустріч? У Кремлі заговорили про нові переговори з Байденом

Джо Байден (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін та президент США Джо Байден обговорювали можливість наступної зустрічі після того, як відбудуться переговори їхніх представників, проте про терміни поки що говорити зарано.

Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

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"Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти ось цих самих представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз. Але зараз відповісти, коли це буде, неможливо", – сказав Пєсков.

Він також додав, що неможливо поки що говорити і про формат спілкування лідерів у майбутньому.

"Формат неважливий. Власне, цей формат дозволяє досить відверто розмовляти. І принаймні цей формат президенту Путіну сподобався", – сказав Пєсков.

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Переговори Байдена та Путіна