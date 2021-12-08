Будет еще одна встреча? В Кремле заговорили о новых переговорах с Байденом

Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали возможность следующей встречи после того, как состоятся переговоры их представителей, однако о сроках пока говорить рано.
Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
"Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты вот этих самых представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это будет, не представляется возможным", – сказал Песков.
Он также добавил, что невозможно пока говорить и о формате общения лидеров в будущем.
"Формат неважен. Собственно, этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать. И, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", – сказал Песков.
Переговоры Байдена и Путина
- Переговоры продлились два часа и пять минут. Они проходили в закрытом режиме по защищенной линии видеосвязи.
- Большая часть разговора президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным касалась ситуации вокруг Украины. Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов по поводу наращивания Россией военных сил у границ Украины.
- Кроме того, Байден поставил ультиматум Путину о НАТО на востоке и предложил Путину два варианта по Украине.