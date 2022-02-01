Британія допоможе Україні воювати на морі: деталі від Зеленського

Володимир Зеленський (ліворуч) та Борис Джонсон (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Борис Джонсон нагадав про Меморандум про морське партнерствоміж Україною та Великою Британією, яким передбачаються спільне будування військових кораблів, реконструкція українських суднобудівних підприємств та будівництво двох баз ВМС України. У такий спосіб Британія продовжує надавати допомогу нашій країні на тлі загрози нового вторгнення Росії.

Про це Джонсон заявив на брифінгу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

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Зі свого боку український лідер сказав: "Це один з потужних кроків – незалежний флот, який дійсно захищатиме наші береги і нашу акваторію. Тому ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру (Борису Джонсону. – Ред.). Ми розпочали це питання кілька років тому і зараз дійшли до практики у цьому питанні. Це військово-морські бази тощо. Я думаю, що нам дуже допоможе".

Візит Джонсона в Україну