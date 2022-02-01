Британия поможет Украине воевать на море: детали от Зеленского

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у них есть соглашение с Украиной по сотрудничеству военно-морских сил.

Об этом он заявил на брифинге после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Это один из мощных шагов – флот, который будет защищать нашу акваторию. Мы дошли до практики в этом вопросе – военно-морские базы... Мы ждем момента, когда Россия отведет войска, это будет единственным честным ответом об эскалации. Я бы сегодня не радовался, еще рано", – сказал Зеленский.

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