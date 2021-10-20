Без Голобородько. НАБУ зняло серіал про боротьбу з корупцією

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вирішило розповісти українцям, як треба боротися з корупцією доступним способом – за допомогою телесеріалу. Спільно з організацією Трансперенсі Інтернешнл Україна НАБУ випустило серіал "Від заяви до вироку".

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

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Про що "мильна опера"

"Серіал створено для того, щоб пояснити, яку саме корупцію розслідує Національне бюро. Отже, громадяни будуть знати, до кого потрібно звертатись у конкретному випадку, і не опускатимуть руки у боротьбі з корупцією, адже це — наша спільна справа", – розповіла керівник Управління зовнішніх комунікацій НАБУ Світлана Оліфір.

"Від заяви до вироку" складається з 5 серій, в кожній з яких розповідається про роботу НАБУ і його різниці з роботою Державного бюро розслідувань (ДБР), Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗКа), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Вищого антикорупційного суду ( ВАКС).

"Освітній серіал покликаний наочно показати, як проходить опрацювання заяви про корупцію. За допомогою сюжету, який обертається навколо життєвої ситуації, глядачі дізнаються, до кого слід звертатися за захистом своїх прав, про підслідність поліції, ДБР і НАБУ. Так, глядач разом з героєм проходить шлях від коректного написання заяви, реєстрації злочину і розслідування — до розгляду в суді", – каже Валерія Іонан, заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.

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Фільм доступний на платформі Дія. Ціфрова освіта.

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