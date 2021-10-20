Без Голобородько. НАБУ сняло сериал о борьбе с коррупцией

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) решило рассказать украинцам, как необходимо бороться с коррупцией доступным способом – при помощи телесериала. Совместно с организацией Трансперенси Интернешнл Украина НАБУ выпустило сериал "От заявления до приговора".
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
О чем "мыльная опера"
"Сериал создан для того, чтобы объяснить, какую именно коррупцию расследует Национальное бюро. Следовательно, граждане будут знать, к кому нужно обращаться в конкретном случае, и не опускали руки в борьбе с коррупцией, ведь это – наше общее дело", – рассказала руководитель Управления внешних коммуникаций НАБУ Светлана Олифир.
"От заявления до приговора" состоит из 5 серий, в каждой из которых рассказывается о работе НАБУ и его разнице с работой Государственного бюро расследований (ГБР), Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПКа), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
"Образовательный сериал призван наглядно показать, как проходит обработку заявления о коррупции.С помощью сюжета, который вращается вокруг жизненной ситуации, зрители узнают, к кому обращаться за защитой своих прав, о подследственности полиции, ГБР и НАБУ. Так, зритель вместе с героем проходит путь от корректного написания заявления, регистрации преступления и расследования – к рассмотрению в суде", – говорит Валерия Ионан, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции.
Многосерийный фильм доступен на платформе Дія. Цифровое образование.
Громкие коррупционные дела
- В начале октября городскому голове Одессы Геннадию Трухановуи и.о. вице-мэра – управляющего делами исполкома Олегу Брындаку выбирали меру пресечения в высшем антикоррупционном суде.
- 7 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель под резиденцией "Межигорье".
- 21 августа был задержан член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которого уличили в получении неправомерной выгоды в сумме 90 тысяч долларов.
- А на днях у народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом в ожидании суда за государственную измену, появилась новая головная боль. Начато расследование по фактам завоза в Украину по заниженным ценам топлива из РФ.