Білий дім назвав дату переговорів Байдена та Путіна: що обговорять президенти

Джо Байден (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
У Білому домі підтвердили, що розмова по відеозв'язку між президентом США Джо Байденом та президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться 7 грудня.
Про це йдеться у заяві прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
"Лідери обговорять низку тем у відносинах між США та Росією, включаючи стратегічну стабільність, кібербезпеку та регіональні питання. Президент Байден підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України", – йдеться у повідомленні.
В очікуванні переговорів Байдена та Путіна
- Раніше у Кремлі назвали можливу дату та формат переговорів Путіна із Байденом. На зустрічі президентів США та Росії вирішуватиметься й питання України.
- Також Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України, та наголосив, що не приймає нічиїх "червоних ліній".
- Поки Вашингтон та Москва готують зустріч лідерів своїх країн, російські війська лякають Україну повномасштабним вторгненням. Виявляється, це все не так просто. Як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, Путін так готується до переговорів із Байденом.
- А ось українські експерти вважають, що вже у грудні вирішиться доля Донбасу за підсумками переговорів Байдена з Путіним та Зеленським.