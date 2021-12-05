Білий дім назвав дату переговорів Байдена та Путіна: що обговорять президенти

Джо Байден (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У Білому домі підтвердили, що розмова по відеозв'язку між президентом США Джо Байденом та президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться 7 грудня.

Про це йдеться у заяві прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

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"Лідери обговорять низку тем у відносинах між США та Росією, включаючи стратегічну стабільність, кібербезпеку та регіональні питання. Президент Байден підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України", – йдеться у повідомленні.

В очікуванні переговорів Байдена та Путіна