Белый дом назвал дату переговоров Байдена и Путина: что обсудят президенты

Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
В Белом доме подтвердили, что разговор по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоится 7 декабря.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.
В ожидании переговоров Байдена и Путина
- Ранее в Кремле назвали возможную дату и формат переговоров Путина с Байденом. На встрече президентов США и России будет решаться и вопрос Украины.
- Также Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".
- Пока Вашингтон и Москва готовят встречу лидеров своих стран, российские войска пугают Украину полномасштабным вторжением. Оказывается, это все не просто так. Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, Путин так готовится к переговорам с Байденом.
- А вот украинские эксперты считают, что уже в декабре решится судьба Донбасса по итогам переговоров Байдена с Путиным и Зеленским.