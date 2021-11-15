Білорусь готує нову "атаку" на Польщу: що затіяли силовики

Ситуація на кордоні загострюється. Фото: колаж "Сьогодні"
Співробітники білоруських служб збирають мігрантів та готують до ще одного "прориву" кордону з Польщею. Зокрема, їх агітують "руйнувати паркан та йти далі".
Про це повідомив один із мігрантів, передає pap.pl.
"Білоруська влада вночі переконувала молодих людей з-поміж мігрантів, які залишилися в таборі спиляти паркан і йти далі", – йдеться у повідомленні.
Співрозмовник польської радіостанції стверджує, що деяких чоловіків проводять углиб лісу, а "головний перехід" призначено на сьогодні, 15 листопада.
Водночас, ЗМІ, посилаючись на заяви мігрантів, стверджують, що вони "не бажають руйнувати паркан і силою перетинати кордон".
Вказано, що ситуація у таборі мігрантів щодня загострюється.
Ситуація на білорусько-польському кордоні
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
- Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій було чутно постріли.
- Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруський бік, решту довелося розшукувати.
- Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
- Біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодної кризи з мігрантами, це Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.
- 14 листопада мігранти прорвалися до Польщі, атакуючи камінням поліцію.
Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.