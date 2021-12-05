Байдена шантажують вимогою покарати Путіна – що сталося

Республіканці вимагають від Байдена покарати Путіна Фото: колаж "Сьогодні"
Республіканці в Сенаті США вимагають від президента Джо Байдена покарати Росію санкціями, зокрема проти "Північного потоку – 2". Вони заблокували ухвалення оборонного бюджету своєї країни через те, що демократи не внесли до документа відповідні поправки.
Про це заявив журналіст-міжнародник Іван Яковина в ефірі телеканалу Україна 24.
"Республіканці це роблять, щоб демократи внесли в той же проєкт бюджету на наступний рік 18 поправок про санкції проти Російської Федерації. Якщо всі ці санкції будуть прийняті, всі ці поправки будуть прийняті, то у Кремля виникнуть гігантські дипломатичні й особливо фінансові труднощі", – сказав він.
За словами журналіста, начальство демократичного Сенату не хоче приймати ці поправки, оскільки боїться ускладнення відносин з Німеччиною.
"Вони впевнені, якщо буде прийнято поправки проти "Північного потоку – 2", то з німцями відносини у США дуже зруйнуються", – сказав він.
США допоможуть Україні
- Нещодавно телеканал CNN дізнався зі своїх джерел, що адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправленням військових радників та додаткової зброї Україні на тлі російської небезпеки.
- Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію щодо України, мовляв, вторгнення стане великою помилкою і будуть серйозні наслідки для Кремля.
- США та ЄС розробляють план щодо стримування Росії від вторгнення в Україну. Наші західні партнери не вірять, що Путін даремно стягує до українського кордону свої танки.
- У Сенаті США пропонують збільшити ще на 50 мільйонів доларів обсяг військової допомоги в Україні.