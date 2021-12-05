Байдена шантажують вимогою покарати Путіна – що сталося

Республіканці вимагають від Байдена покарати Путіна Фото: колаж "Сьогодні"

Республіканці в Сенаті США вимагають від президента Джо Байдена покарати Росію санкціями, зокрема проти "Північного потоку – 2". Вони заблокували ухвалення оборонного бюджету своєї країни через те, що демократи не внесли до документа відповідні поправки.

Про це заявив журналіст-міжнародник Іван Яковина в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Республіканці це роблять, щоб демократи внесли в той же проєкт бюджету на наступний рік 18 поправок про санкції проти Російської Федерації. Якщо всі ці санкції будуть прийняті, всі ці поправки будуть прийняті, то у Кремля виникнуть гігантські дипломатичні й особливо фінансові труднощі", – сказав він.

За словами журналіста, начальство демократичного Сенату не хоче приймати ці поправки, оскільки боїться ускладнення відносин з Німеччиною.

"Вони впевнені, якщо буде прийнято поправки проти "Північного потоку – 2", то з німцями відносини у США дуже зруйнуються", – сказав він.

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