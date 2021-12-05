Байдена шантажируют требованием наказать Путина – что случилось

Республиканцы требуют от Байдена наказать Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Республиканцы в Сенате США требуют от президента Джо Байдена наказать Россию санкциями, в том числе против "Северного потока – 2". Они заблокировали принятие оборонного бюджета своей страны из-за того, что демократы не внесли в документ соответствующие поправки.

Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина в эфире телеканала Украина 24.

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"Республиканцы это делают, чтобы демократы внесли в тот же самый проект бюджета на следующий год 18 поправок о санкциях против Российской Федерации. Если все эти санкции будут приняты, все эти поправки будут приняты, то у Кремля возникнут гигантские дипломатические и особенно финансовые сложности", - сказал он.

По словам журналиста, начальство демократического Сената не хочет принимать эти поправки, поскольку боится осложнений отношений с Германией.

"Они уверены, что если будут приняты поправки против "Северного потока – 2", то с немцами отношения у США очень сильно разрушатся", – сказал он.

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