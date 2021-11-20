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США и ЕС разрабатывают план по сдерживанию России от вторжения в Украину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 ноября, 12:10
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Наши западные партнеры не верят, что Путин зря стягивает к украинской границе свои танки
В Белом Доме решают, как остановить нападение Путина на Украину / Коллаж "Сегодня"
В Белом Доме решают, как остановить нападение Путина на Украину / Коллаж "Сегодня"

После предупреждения Европейского Союза о возможном вторжении войск России на территорию Украины в США задумались о разработке пакета экономических и военных мер по сдерживанию Кремля.

Об этом написала американская газета The New York Times.

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Опасения

По данным издания, в Вашингтоне уверены, что Москва не блефует, размещая свои войска у нашей границы. Однако американская разведка убеждена, что Москва еще не приняла окончательного решения по применению войск, а значит можно переломить ситуацию.

США и ЕС сейчас разрабатывают план действий в случае российского вторжения в Украину. Речь идет, прежде всего, о наложении санкций на сектора экономики России, которые все еще работают без ограничений.

Посол

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в комментарии "Сегодня" сказала, что США уже предупредили Москву, что агрессия в нашу сторону будет иметь серьезные последствия.

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"То, что мы видим публично – на самом деле нас очень беспокоит. Во-первых, мы видим несколько больших перемещений российских войск возле границ с Украиной, которые отмечают СМИ. В дополнение к ним мы видим также, что в последнее время слышно много провокативных и агрессивных заявлений со стороны России, которые подвергают сомнению суверенитет и территориальную целостность Украины. Украина имеет абсолютное право определять собственное будущее, решать, к каким Альянсам присоединяться, иметь суверенное и независимое от других стран государство. А Россия с этим не согласна – и это нас беспокоит", – отметила посол.

Обеспокоенность

  • На этой неделе послы НАТО получили информацию о планах вероятного вторжения РФ в Украину. Разведывательными данными Штаты обмениваются также с Украиной.
  • В Великобритании заявили о готовности направить в Украину примерно 600 бойцов сил спецназначения в случае, если вторжение состоится.
  • Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Украина не может рассчитывать на военную поддержку ЕС в случае вторжения России.
  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил на этой неделе, что наибольшее скопление российских войск вблизи наших границ стоит ожидать в январе.

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