Арестович пояснив, навіщо Зеленський викликав Путіна на переговори

Президент Володимир Зеленський викликав російського лідера Володимира Путіна на прямі переговори для того, щоб примусити Кремль до політико-дипломатичного вирішення конфлікту, не даючи змоги перевести це питання у військову площину. Таким чином, Київ стримує агресора від великої війни.

Таку думку висловив в інтерв'ю Politeka радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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"Він вважає, що треба говорити безпосередньо з Путіним, бо Путін – сторона конфлікту. Путін усіляко від неї (розмови) ухиляється. Наше завдання – не дати перевести з політико-дипломатичного шляху на "військові рейки", – сказав він.

Арестович пояснив, що чим більше Київ висуває ініціатив, чим більше прокачує росіян на політико-дипломатичному шляху, тим менше шансів, що РФ все переведе у військові дії.

"Чому? На кожну ініціативу, кожну пропозицію зустрічі треба формувати позицію, треба відповідати. Зеленський каже: "Хочу зустрітися з Путіним та обговорити…". Вони змушені займати офіційну позицію… Коли президент заявляє такі ініціативи, це означає, що він ставить Путіну вилку – мусить або прийняти, або не прийняти. Якщо ти не приймаєш, то ще раз розписуєшся, що не хочеш мирного врегулювання. І ми довбаємо їх цими ініціативами, щоб вони були змушені реагувати офіційно. Це тактика нашої поведінки", – сказав радник голови ОПУ.

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Він додав, що після цього держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив РФ у невиконанні Мінських угод.

Зеленський хоче прямих Переговорів із Путіним