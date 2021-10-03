Арахамія зіграв у Трускавці фірмовий dj-сет – відео з депутатської вечірки

Dj David Braun розважає "слуг народу". Колаж "Сьогодні"

Головний "слуга народу" в парламенті Давид Арахамія зіграв музичний сет на закритті "Великої фракції" в Трускавці.

Відповідне відео опублікувала в Telegram прессекретар "СН" Юлія Палійчук.

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Всі офіційні заходи і виступи політиків завершилися яскравою дискотекою.

"Закриває "Велику фракцію" сет від Dj David Braun (він же Арахамія)", – написала вона.

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Напередодні Арахамія розповідав журналістам, що зіграє приблизно те ж саме, що і влітку видав у Скадовську на з'їзді молодіжного крила партії, але обіцяв і більш "дорослу" музику.

"Я лінивий, я нічого не готував додатково, взяв свій плей-лист... Все одно послідовність зведення – все це індивідуально, воно не повториться. Але плюс-мінус композиції будуть одні і ті ж... Але з огляду на те, що людей багато немолодих вже, то потрібно розбавити яким-небудь диско з 80-х. Маю на увазі закордонни виконавців, наприклад, Boney M", – розповідав він.

Під кінець "Великої фракції" був проведений благодійний аукціон, на якому продали чотири худі DJ David Braun (Арахамії). Гроші підуть на потреби важкохворих дітей. Їх придбали:

Андрій Холодов за 22 000 грн;

Андрій Клочко – 20 000 грн;

Олександр Санченко – 13 000 грн;

Андрій Богданець – 10 000 грн.

Переможці аукціону (Арахамія в чорному). Фото: t.me/ypaliychuk

Що ще цікавого у "слуг" в Трускавці

Депутати в перший день з'їзду, 1 жовтня, провели спільну з журналістами смарт-вечерю, на якій представники ЗМІ могли не лише задавати питання парламентаріям, а й випити вина і зіграти з ними в настільні або комп'ютерні ігри.

Депутатам роздали "партійні Оскари". Премії отримали 15 "слуг", Галина Третьякова відзначилася більше за всіх.

"Слуга народу" починає процедуру відкликання Разумкова з посади. Вже зібрано 150 підписів, які дозволяють ініціювати голосування з цього питання у сесійній залі парламенту.

Тим часом у Арахамії не вийшло зібрати депутатів на пробіжку в Трускавці. При цьому сам він пробіг усього два кілометри, щоб "не обгоріти".