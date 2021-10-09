Виженуть з Ради? Арахамія і Разумков посварилися про депутатський мандат екс-спікера

У народного депутата Дмитра Разумкова, якого 7 жовтня позбавили посади спікера Верховної Ради, можуть ще й мандат відібрати.

Від відповіді на відповідне питання кілька разів ухилявся під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Однак в остаточному підсумку все ж видав, за яких умов у Разумкова відберуть мандат.

Реклама

Перепалка

"Ви будете мандат у мене забирати? Ви особисто", – запитав Разумков однопартійця.

"Я не забираю у вас мандат. Все буде залежати від того, яке у вас буде політичне майбутнє. Якщо ви прийшли зі "Слугою народу", а потім...", – відповів, посміхаючись, Арахамія, натякаючи на можливість створення Разумковим своєї політичної партії.

Реклама

Питання про формування Разумковим партії також піднімалося кілька разів, проте Дмитро Александрович також зберіг інтригу.

Як розвивалися події

7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За його відставку проголосували 284 народних депутата.

4 жовтня "слуги народу" подали в парламент підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади.

"Слуги народу" хотіли зняти спікера з посади минулого тижня, але Разумков заявив, що буде йти строго за регламентом, з дотриманням всіх процедур.

8 жовтня Верховна Рада призначила новим спікером Руслана Стефанчука, який до цього обіймав посаду першого віце-спікера.

А ось голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко поки підвищення не отримав – парламент завершив засідання так і не проголосувавши за призначення нового віце-спікера.