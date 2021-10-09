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Виженуть з Ради? Арахамія і Разумков посварилися про депутатський мандат екс-спікера

Ірина Ковальчук
9 жовтня, 00:06
Щоб отримати відповідь, Дмитру Разумкову довелося кілька разів задати питання про своє депутатське майбутнє

У народного депутата Дмитра Разумкова, якого 7 жовтня позбавили посади спікера Верховної Ради, можуть ще й мандат відібрати.

Від відповіді на відповідне питання кілька разів ухилявся під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Однак в остаточному підсумку все ж видав, за яких умов у Разумкова відберуть мандат.

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Перепалка

"Ви будете мандат у мене забирати? Ви особисто", – запитав Разумков однопартійця.

"Я не забираю у вас мандат. Все буде залежати від того, яке у вас буде політичне майбутнє. Якщо ви прийшли зі "Слугою народу", а потім...", – відповів, посміхаючись, Арахамія, натякаючи на можливість створення Разумковим своєї політичної партії.

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Питання про формування Разумковим партії також піднімалося кілька разів, проте Дмитро Александрович також зберіг інтригу.

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