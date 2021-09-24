Позвонили лично Зеленскому: Веницианская комиссия хочет видеть текст закона по олигархам

Венецианская комиссия будет изучать принятый закон / Коллаж "Сегодня"

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) запросила на изучение текст закона №5599 в редакции, принятой Верховной Радой 23 сентября, для изучения и подготовки соответствующего заключения. Об этом попросил председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Обмен мнениями

Согласно сообщению на сайте Офиса президента, Владимир Зеленский и Джанни Букиккио констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.

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Президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными – "ни шагу назад в судебной реформе". "Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет", – сказал Зеленский.

Также сообщается, что собеседники обменялись мнениями по проектам законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также по отбору судей в КСУ.

Что в законе

23 сентября Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении. Определены критерии, кто будет подпадать под такой статус, появится реестр олигархов и придется декларировать контакты с ними. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.

На СНБО возложена функция определять, кого можно считать олигархом. Потенциальных олигархов будут вызывать на заседание СНБО, а члены СНБО обязаны будут аргументировать, почему они относят человека к олигархам.

Реестр олигархов тоже будет на СНБО. В нем также будет содержаться информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о людях и партиях, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.

Олигархам нельзя будет осуществлять взносы (прямо или через других людей) в поддержку политических партий. Финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.

Олигархам нельзя быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день (это касается даже президента Украины).