Подзвонили особисто Зеленському: Веницианская комісія хоче бачити текст закону по олігархам

Венеціанська комісія вивчатиме прийнятий закон / Колаж "Сьогодні"

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) запросила на вивчення текст закону №5599 в редакції, прийнятій Верховною Радою 23 вересня, для вивчення і підготовки відповідного висновку. Про це попросив голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Офіс президента України.

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Обмін думками

Згідно з повідомленням на сайті Офісу президента, Володимир Зеленський та Джанні Букіккіо констатували єдність підходів до необхідності розвитку в Україні верховенства права, демократії і реалізації судової реформи.

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Президент підкреслив, що його підходи в питанні трансформації системи правосуддя є чіткими й однозначними – "ні кроку назад в судовій реформі". "Треба діяти швидко і рішуче, оскільки народ України чекав ці зміни 30 років", – сказав Зеленський.

Також повідомляється, що співрозмовники обмінялися думками щодо проектів законів України, які перебувають на розгляді Верховної Ради і спрямовані на вдосконалення конституційної процедури, порядку призначення суддів Конституційного Суду, а також з відбору суддів в КСУ.

Що в законі

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон №5599 про олігархів у другому читанні. Визначено, хто підпадатиме під такий статус, з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.

На РНБО покладена функція визначати, кого можна вважати олігархом. Потенційних олігархів викликатимуть на засідання РНБО, а члени РНБО зобов'язані будуть аргументувати, чому вони відносять людину до олігархів.

Реєстр олігархів теж буде на РНБО. У ньому також міститиметься інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, і про осіб і партії, на політичну діяльність яких олігарх давав гроші.

Олігархам не можна буде здійснювати внески (прямо або через інших осіб) на підтримку політичних партій. Фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами і гаслами.

Олігархам не можна бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Якщо чиновник або депутат контактував з олігархом або його представником, він повинен буде подати декларацію про такий контакт вже наступного дня (це стосується навіть президента України).