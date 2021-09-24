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Для реализации закона об олигархах нужна судебная реформа – посол Великобритании в Украине

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 сентября, 00:34
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Появилась первая реакция дипломатов на скандальный закон №5599
Посол Великобритании считает, что для работы этого закона должны работать суды / Коллаж "Сегодня"
Посол Великобритании считает, что для работы этого закона должны работать суды / Коллаж "Сегодня"

Великобритания поддержала законопроект №5599, так называемый "Закон об олигархах". В Лондоне считают, что это поможет уменьшить вредное влияние на политику Украины. Однако есть условия для его удачной реализации.

Об этом написала в Твиттере британский посол в Украине Мелинда Симмонс.

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"Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении негативного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованым и аполитичным. Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуется полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильный общественный контроль и, конечно, судебная реформа", – написала Мелинда Симмонс.

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Законопроект №5599

  • 23 сентября Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении. Определены критерии, кто будет подпадать под такой статус, появится реестр олигархов и придется декларировать контакты с ними. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.
  • На СНБО возложена функция определять, кого можно считать олигархом. Потенциальных олигархов будут вызывать на заседание СНБО, а члены СНБО обязаны будут аргументировать, почему они относят человека к олигархам.
  • Реестр олигархов тоже будет на СНБО. В нем также будет содержаться информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о людях и партиях, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.
  • Олигархам нельзя будет осуществлять взносы (прямо или через других людей) в поддержку политических партий. Финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.
  • Олигархам нельзя быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
  • Если чиновник или депутат контактировал с олигархом или его представителем, он должен будет подать декларацию о таком контакте уже на следующий день (это касается даже президента Украины).
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