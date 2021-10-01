Не корабельная, а золотая! Названа первая номинация "Слуг народа" на "партийном Оскаре"

Давид Арахамия оказался не чужд самоиронии. Фото: facebook.com/david.braun.50951

В Трускавце, где проходит съезд фракции "Слуга народа", глава СН Давид Арахамия приоткрыл тайную завесу номинаций для "слуг", предложив наградить номинацией – "Золотая сосна".

Об этом сообщает Телеграф.

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Вместе с главой партии Александром Корниенко он хочет присудить шуточную премию тем нардепам, которые оконфузились или оскандалились в этом году. Не исключено, что таким образом будут наказывать за промахи и в дальнейшем.

К слову, название "Золотая сосна" премия получила неслучайно, ведь в прошлом году именно фразой "корабельная сосна" оскандалились сами Арахамия и Корниенко. Напомним, что нардепы не учли, что их записывают микрофоны и диктофоны николаевских журналистов, и вовсю обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву перед началом пресс-конференции.

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Трускавец-2 для "слуг народа"

Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya , а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.

, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно. Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте , поскольку считают, что времени уже осталось не так много.

, поскольку считают, что времени уже осталось не так много. Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары" , а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.

, а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет. Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.

Как мы писали, в поезде "Киев-Трускавец" случился казус – журналисты и депутаты не поделили места и первым пришлось переселиться в другой вагон.