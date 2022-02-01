Зеленский заявил о новом союзе Украины, Британии и Польши

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы по созданию нового объединения Украины с двумя европейскими странами. Об этом он сказал во время открытия новой сессии Верховной Рады.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей", — заявил Зеленский.

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Он напомнил, что в Киеве 1 февраля будут находиться руководители правительств Польши и Великобритании. О деталях нового альянса представители трех стран объявят в ближайшее время.

Разговоры о новом союзе

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев могут объявить о новом формате сотрудничества с Украиной.

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До этого президент Владимир Зеленский упрекнул европейских союзников, в первую очередь Германию, в желании найти компромисс с Россией.