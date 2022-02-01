Зеленський заявив про новий союз України, Британії та Польщі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив плани щодо створення нового об'єднання України з двома європейськими країнами. Про це він сказав під час відкриття нової сесії Верховної Ради.

"Ми створюємо новий формат політичного співробітництва в Європі між Україною, Британією та Польщею", – заявив Зеленський.

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Він нагадав, що у Києві 1 лютого перебуватимуть керівники урядів Польщі та Великої Британії. Про деталі нового альянсу представники трьох країн оголосять найближчим часом.

Розмови про новий союз

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та голова уряду Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва можуть оголосити про новий формат співпраці з Україною.

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До цього президент Володимир Зеленський дорікнув європейським союзникам, насамперед Німеччині, в бажанні знайти компроміс із Росією.

Плюси для України

Про переваги цього союзу висловлювалися експерти в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, ексглава МЗС Павло Клімкін вважає, що три країни разом можуть займатися виробництвом зброї. "Ідея така є, брити нам можуть допомогти. Трикутник – це завжди краще, ніж два", – сказав він.

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Своєю чергою ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що у нинішній ситуації формування нового політичного союзу в галузі безпеки для України "є цілком розумним, природним і бажаним".

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