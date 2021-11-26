Зеленский впервые назвал причину срыва спецоперации по "вагнеровцам"

Зеленский объяснил срыв спецоперации. Коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину втянули в спецоперацию с "вагнеровцами". Он ее не одобрил, потому что она была плохо проработана и существовала угроза для турецких граждан на самолете с боевиками, что могло привести к большому скандалу с Турцией. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который транслируют "Сегодня".
По его словам, к нему на Банковую пришли главы разведок и предлагали варианты по задержанию "вагнеровцев".
"У меня был один вопрос: турецкие авиалинии – Эрдоган (президент Турции. – Ред.) должен знать? Нет. Понял. Это не наша операция. Я говорю: у меня ощущение, что нас втягивают. Хочу знать: самолет, который вылетает из Минска турецкими авиалиниями, там будут обычные люди, граждане Турции и не только – более 100 человек… У меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет? (ему ответили, что – может. – Ред.). А может быть так, что они заберут этот самолет и все люди погибнут?" – сказал Зеленский.
Президент уверен, что это была не наша спецоперация и она не была детально продумана.
"Я готов акцептировать любую операцию, даже эту, если будет детально просчитано и не пострадают люди. После Америки хотят поссорить не только меня, а втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обсуждаю такие вещи за закрытыми дверьми, как он нам помогает… Я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я и говорил – мы не проводили эту операцию – нас втянули, так и было", – резюмировал глава государства и добавил, что после этого была слита информация в Россию.
Скандал с "вагнергейтом"
- 17 ноября Bellingcat опубликовало результаты расследования о спецоперации по задержанию российских наемников: планировалось доставить в Украину десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. План силовиков назывался "Авеню". Об активной фазе операции знал президент Владимир Зеленский, который и одобрил ее. Журналисты-расследователи рассказали, как вербовали "вагнеровцев", вытаскивали у них признания в преступлениях и как собирались посадить их самолет.
- 19 ноября на программе "Свобода слова Савика Шустера" бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что перенести спецоперацию приказал якобы Зеленский. Он уточнил, что об этом ему сообщил не лично президент, а передал Ермак.
- Также стало известно, что Госбюро расследований планирует вызвать на допрос Ермака из-за срыва спецоперации, а также могут позвать даже Зеленского.
- Читайте также в нашем материале, какой срок "светит" возможным виновникам срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев".