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ГБР допросит Ермака, вызвать могут и Зеленского

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 ноября, 08:50
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Произойдет это в ближайшие дни, сказал глава бюро расследований
ГБР вызовет на допрос Ермака. Фото: коллаж "Сегодня"
ГБР вызовет на допрос Ермака. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований планирует на днях допросить главу Офиса президента Андрея Ермака относительно подготовки спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

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Он рассказал, что следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности Ермака к срыву спецоперации в захвате "вагнеровцев". Однако допросить главу ОПУ все же планируют.

"Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов. В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично – или мы (сообщим – Ред.), если будет такой запрос", – сказал Сухачев.

По поводу вероятности допроса президента и.о. главы ГБР сказал, что следователь имеет право допросить любого человека, независимо от должности, так что "если будет необходимость", следователь вызовет на допрос и Владимира Зеленского.

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Что известно

  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера", но она сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.
  • 17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat опубликовали расследование резонансного дела. Они подтвердили, что украинские власти действительно готовили масштабную спецоперацию. Президент Владимир Зеленский якобы знал о ней.
  • Провалились планы якобы из-за просьбы руководителя Офиса Президента Андрея Ермака перенести ее на неделю. Политик опасался, что после задержания боевиков Россия откажется от запланированного перемирия на Донбассе.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации.
  • Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что перенести спецоперацию приказал якобы Зеленский. Он уточнил, что об этом ему сообщил не лично президент, а передал Ермак.

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