Зеленський вперше назвав причину зриву спецоперації щодо "вагнерівців"

Зеленський пояснив зрив спецоперації. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну втягнули у спецоперацію із "вагнерівцями". Він її не схвалив, бо вона була погано опрацьована та існувала загроза турецьким громадянам на літаку з бойовиками, що могло призвести до великого скандалу з Туреччиною. Про це він сказав під час пресмарафону, який транслюють "Сьогодні".

За його словами, до нього на Банкову прийшли голови розвідок та пропонували варіанти із затримання "вагнерівців".

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"У мене було одне питання: турецькі авіалінії – Ердоган (президент Туреччини. – Ред.) має знати? Ні. Зрозумів. Це не наша операція. Я говорю: у мене відчуття, що нас втягують. Хочу знати: літак, який вилітає з Мінська турецькими авіалініями, там будуть звичайні люди, громадяни Туреччини і не тільки – понад 100 осіб… У мене питання: а якщо бойовики захоплять цей літак? (йому відповіли, що може таке бути. – Ред.). А може, так, що вони заберуть цей літак і всі люди загинуть?" – сказав Зеленський.

Президент упевнений, що це була не наша спецоперація, і вона не була детально продумана.

"Я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо буде детально прораховано та не постраждають люди. Після Америки хочуть посварити не лише мене, а й втягнути Україну у величезний скандал з Ердоганом. Ердоган ніколи б нам цього не пробачив. Я з ним обговорюю такі речі за зачиненими дверима, як він нам допомагає… Я б ніколи не в'їхав у цю стіну. Тому я й казав – ми не проводили цю операцію – нас втягнули, так і було", – резюмував глава держави та додав, що після цього було злито інформацію Росії.

Скандал із "вагнергейтом"