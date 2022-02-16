Зеленский едет в Мариуполь на важную встречу

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 февраля соберет послов иностранных государств в Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщили в эфире телеканала "Украина 24".

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Отмечается, что президент сначала поедет в Ровно, а вечером прибудет в Мариуполь, где и будет встреча с послами иностранных государств.

Владимир Зеленский: "Эта информация только провоцирует панику и не помогает нам" / Фото: Офис Президента Украины

Угроза со стороны России

РФ сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в 20-х числах февраля.

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Также мы выясняли, насколько реальны сценарии захвата Украины.

Кроме этого, мы ведем онлайн-репортаж о том, насколько обострилась ситуация после провокационных решений Москвы.

РФ отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым. Украина созывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.

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Напомним, группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

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